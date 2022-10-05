Свидетельство о владении доменом

Свидетельство о владении доменом

Для доменов в зонах .ru и .рф, зарегистрированных через регистратора ТаймВэб.Домены, вы можете заказать Свидетельство о владении доменом (скачать образец).

Свидетельство является официальным документом, удостоверяющим ваше право владения доменным именем. Оно может быть предоставлено для подтверждения этого права, в том числе, в государственные органы.

Свидетельство содержит дату регистрации домена, срок ее окончания и  полные сведения об администраторе. Документ заверяется подписью руководителя и печатью регистратора ТаймВэб.Домены. 

Заказ свидетельства

Отправьте обращение в службу поддержки и укажите в нем домен и желаемый способ получения документа:

  1. скан-копия;
  2. скан-копия и оригинал на почтовый адрес администратора домена;
  3. оригинал на почтовый адрес администратора домена.

Свидетельство будет изготовлено в течение 3-7 рабочих дней с момента получения заявки.

Стоимость

Стоимость свидетельства составляет 300 рублей, включая НДС. Эта сумма будет списана с баланса вашего аккаунта.

В стоимость входит отправка документа Почтой России. 

 

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